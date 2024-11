Alors que de plus en plus de joueurs et de joueuses se plaignent du calen­drier, jugé surchargé, la légende Billie Jean King a tapé du poing sur la table au micro de la BBC,

« C’est amusant de voir qu’ils se plaignent constam­ment, mais qu’ils jouent des exhi­bi­tions lors de leur seul mois de congé. Ils disent qu’ils ont besoin de repos, mais s’il y a assez d’argent en jeu, ils vont n’im­porte où jouer des exhi­bi­tions. Pour moi, ce n’est pas un argu­ment valable de protester et de faire cela ensuite. »