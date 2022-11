Alors que certains médias du monde entier ont annoncé la mort de Nick Bollettieri, après le message poignant de sa fille Angelique‐Anne dimanche, la légende du coaching en personne a publié un message sur les réseaux sociaux pour déclarer qu’il est toujours vivant.

« Je voudrais assurer à tous que, contrai­re­ment à ce que vous avez pu entendre, je suis toujours vivant et en pleine forme. Peu de choses peuvent main­tenir ce vieil italien à terre pendant long­temps. Ma famille est là et j’ai beau­coup de visi­teurs, ce qui me rend très heureux. J’aime tous les messages que vous envoyez, les appels télé­pho­niques et les messages vocaux que vous laissez. Je dis toujours ‘ce n’est pas facile’, mais ça en vaut vrai­ment la peine. Je suis un homme chan­ceux. Je vous souhaite à tous le meilleur », a déclaré le fonda­teur de l’IMG Academy, par laquelle sont passées Jim Courier, Andre Agassi, Monica Seles, Marcelo Rios ou encore Mary Pierce.

A message from Nick. pic.twitter.com/RnMYwpz0po — IMG Academy Tennis (@IMGATennis) November 20, 2022

Gare aux fake news…