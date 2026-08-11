Un an presque après avoir mis un terme à sa carrière, à seulement 31 ans, Caroline Garcia a annoncé il y a quelques jours avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.
Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à cette heureuse nouvelle et adressé ses félicitations à la Française.
« Bravo Caroline ! C’est de loin ton accomplissement le plus important !!! Bienvenue dans la famille du tennis, Pablo ! », a écrit l’ancien numéro 1 mondial.
Well done Caroline !— Boris Becker (@TheBorisBecker) August 6, 2026
That was by far your most important achievement!!!
Welcome to the tennis family Pablo ! https://t.co/sn2voE3pCM
Un message qui devrait faire plaisir à l’ancienne 4e joueuse mondiale.
Publié le mardi 11 août 2026 à 16:55