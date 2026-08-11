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Boris Becker à Caroline Garcia : « C’est de loin ton accom­plis­se­ment le plus important »

Par
Baptiste Mulatier
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Un an presque après avoir mis un terme à sa carrière, à seule­ment 31 ans, Caroline Garcia a annoncé il y a quelques jours avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à cette heureuse nouvelle et adressé ses féli­ci­ta­tions à la Française. 

« Bravo Caroline ! C’est de loin ton accom­plis­se­ment le plus impor­tant !!! Bienvenue dans la famille du tennis, Pablo ! », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial.

Un message qui devrait faire plaisir à l’an­cienne 4e joueuse mondiale. 

Publié le mardi 11 août 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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