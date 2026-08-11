Un an presque après avoir mis un terme à sa carrière, à seule­ment 31 ans, Caroline Garcia a annoncé il y a quelques jours avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à cette heureuse nouvelle et adressé ses féli­ci­ta­tions à la Française.

« Bravo Caroline ! C’est de loin ton accom­plis­se­ment le plus impor­tant !!! Bienvenue dans la famille du tennis, Pablo ! », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial.

Well done Caroline !

That was by far your most impor­tant achie­ve­ment!!!

Welcome to the tennis family Pablo ! https://t.co/sn2voE3pCM — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 6, 2026

Un message qui devrait faire plaisir à l’an­cienne 4e joueuse mondiale.