Éliminée au troi­sième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026.

Dans le podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Boris Becker s’est exprimé sur la mauvaise passe que traverse la Polonaise.

« Si l’on se demande qui aurait dû aller plus loin chez les femmes, et à celle qui m’a le plus déçu, je dirais Iga Swiatek, car je l’ai vue jouer nette­ment mieux. Elle doit faire le point sur sa situa­tion actuelle. En tant que vain­queure de Wimbledon et ancienne numéro 1 mondiale, ce n’est tout simple­ment plus suffi­sant. Il faut que quelque chose change. Je ne la connais pas en détail. Elle change souvent d’en­traî­neurs, adopte de nouveaux styles de jeu, et sa psycho­logue est toujours à ses côtés… Il est bon de prendre du recul et de bien réflé­chir à tout cela. « C’est une jeune femme, qui n’en est qu’au milieu de sa carrière, mais il va falloir que quelque chose change radi­ca­le­ment pour qu’elle retrouve le chemin de la victoire. C’est mon opinion, car le tennis féminin n’a pas telle­ment évolué depuis l’époque où elle rempor­tait de grands tour­nois. Il y a donc quelque chose qui cloche en ce moment. »