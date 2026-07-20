Éliminée au troisième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026.
Dans le podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Boris Becker s’est exprimé sur la mauvaise passe que traverse la Polonaise.
« Si l’on se demande qui aurait dû aller plus loin chez les femmes, et à celle qui m’a le plus déçu, je dirais Iga Swiatek, car je l’ai vue jouer nettement mieux. Elle doit faire le point sur sa situation actuelle. En tant que vainqueure de Wimbledon et ancienne numéro 1 mondiale, ce n’est tout simplement plus suffisant. Il faut que quelque chose change. Je ne la connais pas en détail. Elle change souvent d’entraîneurs, adopte de nouveaux styles de jeu, et sa psychologue est toujours à ses côtés… Il est bon de prendre du recul et de bien réfléchir à tout cela. « C’est une jeune femme, qui n’en est qu’au milieu de sa carrière, mais il va falloir que quelque chose change radicalement pour qu’elle retrouve le chemin de la victoire. C’est mon opinion, car le tennis féminin n’a pas tellement évolué depuis l’époque où elle remportait de grands tournois. Il y a donc quelque chose qui cloche en ce moment. »
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 10:29