Alors qu’Iga Swiatek a publié une très longue lettre sur son compte Instagram afin d’ex­pli­quer son compor­te­ment à Indian Wells envers un ramas­seur de balle et d’évo­quer ses derniers mois très diffi­ciles d’un point de vue mental, Boris Becker a réagi via son compte Twitter.

Et visi­ble­ment, l’an­cien cham­pion alle­mand n’a pas l’air très convaincu par les longues expli­ca­tions de la Polonaise.

Lots of excuses and looooong expla­na­tions… not sure anymore !

Usually always suppor­ting the players !

I wish Iga to find her peace on the tennis 🎾 court !

She is a proven cham­pion ! https://t.co/Cgx7WootGU