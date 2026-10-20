Ces derniers jours, Patrick Mouratoglou s’est exprimé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, dans laquelle il a partagé son avis sur les meilleurs joueurs et joueuses de l’histoire du tournoi de Wimbledon et de l’US Open.
Pour Wimbledon, le célèbre entraîneur français a choisi Martina Navratilova chez les femmes, sacrée à neuf reprises en simple. Chez les hommes, il a désigné Roger Federer, vainqueur du tournoi londonien à huit reprises.
Pour l’US Open, Patrick Mouratoglou a choisi Pete Sampras chez les hommes et Serena Williams chez les femmes.
Des choix qui n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, notamment Boris Becker, ancien numéro un mondial.
« Je suis très surpris par ses choix… La plupart des experts de tennis ne seraient pas d’accord avec lui ! », a réagi l’ancien joueur allemand à propos des déclarations de Patrick Mouratoglou.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 10:59