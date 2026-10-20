Ces derniers jours, Patrick Mouratoglou s’est exprimé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, dans laquelle il a partagé son avis sur les meilleurs joueurs et joueuses de l’histoire du tournoi de Wimbledon et de l’US Open.

Pour Wimbledon, le célèbre entraî­neur fran­çais a choisi Martina Navratilova chez les femmes, sacrée à neuf reprises en simple. Chez les hommes, il a désigné Roger Federer, vain­queur du tournoi londo­nien à huit reprises.

Pour l’US Open, Patrick Mouratoglou a choisi Pete Sampras chez les hommes et Serena Williams chez les femmes.

Des choix qui n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, notam­ment Boris Becker, ancien numéro un mondial.

« Je suis très surpris par ses choix… La plupart des experts de tennis ne seraient pas d’accord avec lui ! », a réagi l’ancien joueur alle­mand à propos des décla­ra­tions de Patrick Mouratoglou.