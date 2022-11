Interrogée sur ses super­sti­tions lors d’une discus­sion avec son ami Michelle Wie, une ancienne golfeuse qui vient de lancer son nouveau podcast, Eugenie Bouchard a tout de suite pensé à Rafael Nadal, qui est à un autre niveau dans le domaine selon la Canadienne.

« Il y a telle­ment de petites bizar­re­ries. Je veux dire, vous avez vu Rafa jouer avec ses bouteilles d’eau sur le court, je ne suis pas aussi folle. Il a vrai­ment sa routine bizarre. Pour moi, c’est juste manger la même chose le matin et m’échauffer à la même heure. L’année où je vais en finale à Wimbledon (en 2014, ndlr), j’ai écouté la même chanson juste avant d’en­trer sur le court et ça m’a permis d’aller loin », a déclaré celle qui a fait son retour à la compé­ti­tion en août dernier, après presque un an et demi sans jouer.