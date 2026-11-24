Alors que la saison 2026 n’est même pas encore terminée pour tout le monde (reste encore la Coupe Davis) et que l’édi­tion 2027 de l’Open d’Australie ne débu­tera pas avant deux mois (du 17 au 31 janvier), les consul­tant de Tennis Channel ont déjà décidé de se mouiller concer­nants les deux prochains vain­queurs du Grand Chelem austra­lien, dans le tableau masculin et féminin.

Et Brad Gilbert, ancien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi, n’a pas pris trop de risque en dési­gnant les deux meilleurs joueurs actuels.

« Pour l’instant, le mystère plane autour de Sinner, mais partons du prin­cipe qu’il ne sera pas là et qu’il devra se faire opérer. Si Alcaraz est en pleine forme, je mise sur Carlos », a déclaré Gilbert dans le podcast « Big T ». « Je pense que d’autres joueurs auront l’occasion de faire un beau parcours, mais avec un Alcaraz en pleine forme sur cette surface, je le vois vrai­ment bien l’emporter. Du côté des femmes, c’est peut‐être l’heure d’un doublé. L’année dernière, Rybakina a remporté le Masters de fin d’année, puis l’Open d’Australie. Donc avec Andreeva qui vient de remporter les Finales WTA, c’est peut‐être à son tour de commencer l’année en rempor­tant l’Open d’Australie. »