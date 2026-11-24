Alors que la saison 2026 n’est même pas encore terminée pour tout le monde (reste encore la Coupe Davis) et que l’édition 2027 de l’Open d’Australie ne débutera pas avant deux mois (du 17 au 31 janvier), les consultant de Tennis Channel ont déjà décidé de se mouiller concernants les deux prochains vainqueurs du Grand Chelem australien, dans le tableau masculin et féminin.
Et Brad Gilbert, ancien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi, n’a pas pris trop de risque en désignant les deux meilleurs joueurs actuels.
« Pour l’instant, le mystère plane autour de Sinner, mais partons du principe qu’il ne sera pas là et qu’il devra se faire opérer. Si Alcaraz est en pleine forme, je mise sur Carlos », a déclaré Gilbert dans le podcast « Big T ». « Je pense que d’autres joueurs auront l’occasion de faire un beau parcours, mais avec un Alcaraz en pleine forme sur cette surface, je le vois vraiment bien l’emporter. Du côté des femmes, c’est peut‐être l’heure d’un doublé. L’année dernière, Rybakina a remporté le Masters de fin d’année, puis l’Open d’Australie. Donc avec Andreeva qui vient de remporter les Finales WTA, c’est peut‐être à son tour de commencer l’année en remportant l’Open d’Australie. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 14:14