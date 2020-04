Sergi Bruguera a accordé un très long entretien au journal Marca où aborde tous les sujets liés à la crise sanitaire du coronavirus et ses conséquences sur le tennis. Le capitaine espagnol de Coupe Davis est notamment questionné au sujet de la fusion entre l’ATP et la WTA. Et l’Espagnol est septique : « Je ne suis pas aussi impliqué que ces acteurs (Roger Federer ou Rafael Nadal), mais je vois les choses comment étant compliquées. J’ai vu des tournois mixtes comme Madrid, Rome ou Cincinnati où il y avait une grande diversité d’opinions sur la façon de faire les choses ou de les gérer. Je pense qu’il sera difficile de se mettre d’accord dans de nombreuses situations. Qu’ils partagent les tournois est déjà très bien, mais je pense que chacun doit chercher ses critères et ce sera meilleur pour le sport. J’ai toujours vu beaucoup de différences d’opinion entre les hommes et les femmes. Je considère qu’il est difficile de faire les choses ensemble, ATP et WTA. Ils ont des points de vue différents. »