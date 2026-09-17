C’est une vielle marotte du tennis qui revient régulièrement sur la table.
Alors que l’actuel 35e joueur mondial a récemment déclaré lors d’une interview en direct qu’un joueur classé 1000e mondial battrait la nouvelle et actuelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, et qu’il aurait battu Serena Williams quand celle‐ci évoluait à son meilleur niveau, certains ont évoqué comme un manque de respect.
Mais pour notre confrère, José Moron, le joueur péruvien a juste énoncé des faits étant donné que le niveau entre le tennis masculin et féminin est radicalement différent.
Le están cayendo unos palos tremendos a Buse por decir en un stream que le ganaría a Rybakina o que el 1000 ATP también le ganaría.— José Morón (@jmgmoron) September 16, 2026
Encuentro estúpido que cada X tiempo salga ese debate, que ya salió el pasado mes de diciembre la última vez.
No hay necesidad. Ya todos saben la… pic.twitter.com/stoN0Dnimv
« Buse se fait sévèrement critiquer pour avoir déclaré lors d’un stream qu’il battrait Rybakina ou qu’un joueur du circuit ATP 1000 la battrait également. Je trouve stupide que ce débat refasse surface régulièrement, alors qu’il a déjà eu lieu en décembre dernier. Ce n’est pas nécessaire. Tout le monde connaît déjà la réponse. S’ils veulent en parler, c’est pour deux raisons : soit parce qu’ils veulent dénigrer le tennis féminin, soit parce qu’ils veulent attirer l’attention, sachant que ce genre de sujets devient vite viral. C’est tout. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 09:20