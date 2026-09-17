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« Buse se fait sévè­re­ment criti­quer pour avoir dit qu’il battrait Rybakina et que le 1000e mondial la battrait égale­ment. Tout le monde connaît déjà la réponse », lâche José Moron

Par
Thomas S
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Rio de Janeiro 2026 - Bresil - 22/02/2026 -

C’est une vielle marotte du tennis qui revient régu­liè­re­ment sur la table.

Alors que l’ac­tuel 35e joueur mondial a récem­ment déclaré lors d’une inter­view en direct qu’un joueur classé 1000e mondial battrait la nouvelle et actuelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, et qu’il aurait battu Serena Williams quand celle‐ci évoluait à son meilleur niveau, certains ont évoqué comme un manque de respect. 

Mais pour notre confrère, José Moron, le joueur péru­vien a juste énoncé des faits étant donné que le niveau entre le tennis masculin et féminin est radi­ca­le­ment différent. 

« Buse se fait sévè­re­ment criti­quer pour avoir déclaré lors d’un stream qu’il battrait Rybakina ou qu’un joueur du circuit ATP 1000 la battrait égale­ment. Je trouve stupide que ce débat refasse surface régu­liè­re­ment, alors qu’il a déjà eu lieu en décembre dernier. Ce n’est pas néces­saire. Tout le monde connaît déjà la réponse. S’ils veulent en parler, c’est pour deux raisons : soit parce qu’ils veulent déni­grer le tennis féminin, soit parce qu’ils veulent attirer l’attention, sachant que ce genre de sujets devient vite viral. C’est tout. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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