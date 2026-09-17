C’est une vielle marotte du tennis qui revient régu­liè­re­ment sur la table.

Alors que l’ac­tuel 35e joueur mondial a récem­ment déclaré lors d’une inter­view en direct qu’un joueur classé 1000e mondial battrait la nouvelle et actuelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, et qu’il aurait battu Serena Williams quand celle‐ci évoluait à son meilleur niveau, certains ont évoqué comme un manque de respect.

Mais pour notre confrère, José Moron, le joueur péru­vien a juste énoncé des faits étant donné que le niveau entre le tennis masculin et féminin est radi­ca­le­ment différent.

Le están cayendo unos palos tremendos a Buse por decir en un stream que le ganaría a Rybakina o que el 1000 ATP también le ganaría.



Encuentro estú­pido que cada X tiempo salga ese debate, que ya salió el pasado mes de diciembre la última vez.



No hay nece­sidad. Ya todos saben la… pic.twitter.com/stoN0Dnimv — José Morón (@jmgmoron) September 16, 2026

« Buse se fait sévè­re­ment criti­quer pour avoir déclaré lors d’un stream qu’il battrait Rybakina ou qu’un joueur du circuit ATP 1000 la battrait égale­ment. Je trouve stupide que ce débat refasse surface régu­liè­re­ment, alors qu’il a déjà eu lieu en décembre dernier. Ce n’est pas néces­saire. Tout le monde connaît déjà la réponse. S’ils veulent en parler, c’est pour deux raisons : soit parce qu’ils veulent déni­grer le tennis féminin, soit parce qu’ils veulent attirer l’attention, sachant que ce genre de sujets devient vite viral. C’est tout. »