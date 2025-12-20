Alors que de plus en plus de critiques émergent à propos d’un calendrier jugé trop chargé, d’autres, comme Cameron Norrie, préfèrent relativiser.
Interrogé par le Daily Mail à une dizaine de jours de la reprise de la saison, le Britannique a préféré parler d’opportunités plutôt que de contraintes.
« En ce qui concerne le calendrier, nous ne nous faisons pas d’illusions. C’est un calendrier chargé, mais d’un autre côté, cela nous offre de nombreuses occasions de participer à ces tournois, de gagner de l’argent et de gagner notre vie. Le calendrier est chargé, oui, mais c’est à vous de vous reposer, et je pense que c’est à vous d’apprendre. Je pense qu’il y a toujours une pression lorsque les tournois sont là pour être joués, car vous voyez les autres joueurs gagner des points. Il y a donc une pression de la part des joueurs qui vous dépassent, mais en fin de compte, je veux profiter de mon tennis, et c’est ce que j’ai fait cette année, donc j’étais heureux. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 18:15