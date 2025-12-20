Alors que de plus en plus de critiques émergent à propos d’un calen­drier jugé trop chargé, d’autres, comme Cameron Norrie, préfèrent relativiser.

Interrogé par le Daily Mail à une dizaine de jours de la reprise de la saison, le Britannique a préféré parler d’op­por­tu­nités plutôt que de contraintes.

« En ce qui concerne le calen­drier, nous ne nous faisons pas d’illu­sions. C’est un calen­drier chargé, mais d’un autre côté, cela nous offre de nombreuses occa­sions de parti­ciper à ces tour­nois, de gagner de l’argent et de gagner notre vie. Le calen­drier est chargé, oui, mais c’est à vous de vous reposer, et je pense que c’est à vous d’ap­prendre. Je pense qu’il y a toujours une pres­sion lorsque les tour­nois sont là pour être joués, car vous voyez les autres joueurs gagner des points. Il y a donc une pres­sion de la part des joueurs qui vous dépassent, mais en fin de compte, je veux profiter de mon tennis, et c’est ce que j’ai fait cette année, donc j’étais heureux. »