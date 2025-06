❤️ « Alcaraz – Raducanu, c’est du busi­ness sans aucune sincé­rité. Ce sont des gamins et on essaye de vendre une histoire d’amour sur du vide, c’est très pertur­bant. On est telle­ment cons qu’on marche encore dans ce genre de trucs. »



🗣️ @SVolee x @BenoitMaylin pic.twitter.com/1iICLE0Hhz