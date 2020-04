Ancien professionnel et désormais agent de toujours de Rafael Nadal, Carlos Costa a été interrogé par le quotidien espagnol Marca sur les conditions de reprise du circuit. Le Catalan, lui, n’approuve pas l’idée d’un retour à huis clos : « Le tennis n’est pas rentable à huis clos. Jouer à huis clos, c’est se priver des gens. Le joueur n’est pas non plus à l’aise. Je ne pense pas que cela soit possible tant qu’il n’y aura pas de vaccin ou un traitement qui garantisse une protection rapide à 70 % de la société. Au tennis, même la balle est partagée. Jouer au tennis, c’est voyager, prendre l’avion, ce n’est pas comme aller au bureau et rentrer à la maison. Wimbledon a été annulée, je ne pense pas qu’il soit judicieux d’organiser l’US Open. »