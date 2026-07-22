Caroline Garcia a reçu dans son podcast « Tennis Insider Club » l’ancien joueur Bryan Shelton.
Et la Française n’a pas tari d’éloges à l’égard du père et entraîneur de Ben Shelton, actuel 6e mondial.
The most impressive thing Bryan Shelton has built isn’t Ben’s tennis.— Caroline Garcia (@CaroGarcia) July 21, 2026
It’s a relationship where he can be both father and coach, without either role swallowing the other.
He knows when to push, when to stay quiet, and when to let Ben completely own the journey.
Having lived the… pic.twitter.com/IabPncymks
« Ce que Bryan Shelton a su construire de plus impressionnant, ce n’est pas le tennis de Ben. C’est une relation dans laquelle il peut être à la fois père et entraîneur, sans qu’aucun de ces deux rôles ne prenne le pas sur l’autre. Il sait quand insister, quand se taire, et quand laisser Ben s’approprier pleinement son parcours. Ayant moi‐même vécu cette dynamique parent‐entraîneur, je sais à quel point cet équilibre est rare et difficile à trouver. Je ne suis pas fan de cette double fonction, mais Bryan est sans aucun doute l’exception qui confirme la règle. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 09:48