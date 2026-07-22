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Caroline Garcia sur un coach du top 10 : « Je ne suis pas fan de la double fonc­tion père et entraî­neur, mais il est sans aucun doute l’ex­cep­tion qui confirme la règle »

Par
Baptiste Mulatier
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Caroline Garcia a reçu dans son podcast « Tennis Insider Club » l’an­cien joueur Bryan Shelton. 

Et la Française n’a pas tari d’éloges à l’égard du père et entraî­neur de Ben Shelton, actuel 6e mondial. 

« Ce que Bryan Shelton a su construire de plus impres­sion­nant, ce n’est pas le tennis de Ben. C’est une rela­tion dans laquelle il peut être à la fois père et entraî­neur, sans qu’aucun de ces deux rôles ne prenne le pas sur l’autre. Il sait quand insister, quand se taire, et quand laisser Ben s’approprier plei­ne­ment son parcours. Ayant moi‐même vécu cette dyna­mique parent‐entraîneur, je sais à quel point cet équi­libre est rare et diffi­cile à trouver. Je ne suis pas fan de cette double fonc­tion, mais Bryan est sans aucun doute l’exception qui confirme la règle. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 09:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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