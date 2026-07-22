Caroline Garcia a reçu dans son podcast « Tennis Insider Club » l’an­cien joueur Bryan Shelton.

Et la Française n’a pas tari d’éloges à l’égard du père et entraî­neur de Ben Shelton, actuel 6e mondial.

The most impres­sive thing Bryan Shelton has built isn’t Ben’s tennis.

It’s a rela­tion­ship where he can be both father and coach, without either role swal­lo­wing the other.

He knows when to push, when to stay quiet, and when to let Ben comple­tely own the journey.

Having lived the… pic.twitter.com/IabPncymks — Caroline Garcia (@CaroGarcia) July 21, 2026

« Ce que Bryan Shelton a su construire de plus impres­sion­nant, ce n’est pas le tennis de Ben. C’est une rela­tion dans laquelle il peut être à la fois père et entraî­neur, sans qu’aucun de ces deux rôles ne prenne le pas sur l’autre. Il sait quand insister, quand se taire, et quand laisser Ben s’approprier plei­ne­ment son parcours. Ayant moi‐même vécu cette dyna­mique parent‐entraîneur, je sais à quel point cet équi­libre est rare et diffi­cile à trouver. Je ne suis pas fan de cette double fonc­tion, mais Bryan est sans aucun doute l’exception qui confirme la règle. »