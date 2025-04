Alors que plusieurs joueurs et joueuses du Top 20 mondial ont signé une lettre de contes­ta­tion envoyée aux quatre tour­nois du Grand Chelem dans laquelle ils réclament une augmen­ta­tion signi­fi­ca­tive des revenus, Casper Ruud, actuel 6e joueur mondial et inter­rogé par l’AFP, a expliqué que le fossé entre les orga­ni­sa­teurs et les joueurs était de plus en plus grand.

« En tant que joueur, je ne trouve pas ça juste. Si on compare avec d’autres sports majeurs – la NFL (foot­ball américan), la MLB (base­ball), la NBA (basket) – ils sont plus proches de 50%. 50–50, Je pense que ça n’ar­ri­vera jamais. Mais si on arrive à s’en rappro­cher… Chaque point de pour­cen­tage peut aider. Ces dernières années, les Grands Chelems ont décidé de faire débuter le tournoi un jour plus tôt. La plupart des orga­ni­sa­teurs prennent ce type de déci­sions sans même parler aux joueurs ou les consulter. Il y a certaines choses que les Grands Chelems ont faites qui nous font sentir qu’il est temps de réagir, de demander une réunion et de discuter de certains sujets. »