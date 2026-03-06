Invité de la dernière émis­sion, Sans Filet, sur Winamax TV, le jour­na­liste Frédéric Verdier a tenu à pousser un petit coup de gueule à propos du niveau global du tennis fran­çais et d’une certaine menta­lité qui en découlerait.

Selon lui, les spécia­listes comme les obser­va­teurs ou les fans se sont trop habi­tués à une absence de résul­tats ou à des résul­tats très en dessous des moyens déployés.

🇫🇷 « Ce n’est pas normal qu’un pays comme la France, avec des grands résul­tats dans tous les sports, s’ha­bitue à sa médio­crité en tennis. Il y a quelque chose qui cloche. »



— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 6, 2026

« Je ne trouve pas cela normal de ne rien attendre du tennis fran­çais. J’ai suivi les Jeux olym­piques d’hiver et j’ai remarqué un truc qui m’avait tota­le­ment échappé, c’est que si tu cumules les derniers JO d’été et ces JO d’hier, la France, qui ne serait pas telle­ment un pays de sports, est le troi­sième pays en nombre de médailles derrière les USA et la Chine. On a en plus, en tennis, un Grand Chelem, une fédé­ra­tion extrê­me­ment puis­sante, on sort des joueurs et, on est quasi­ment le seul sport où on est pas bons. On a des joueurs sympas, des bons joueurs mais on a aucun Top 10, aucun mec capable de faire un coup de temps à temps, à part Loïs Boisson, qui est une excep­tion. Je n’ai pas la réponse, je ne donne pas des leçons mais ce n’est pas normal qu’un pays de tennis comme le notre s’ha­bitue à une telle absence de résul­tats ou des résul­tats assez tiède. Il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas quoi. »