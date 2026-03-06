Invité de la dernière émission, Sans Filet, sur Winamax TV, le journaliste Frédéric Verdier a tenu à pousser un petit coup de gueule à propos du niveau global du tennis français et d’une certaine mentalité qui en découlerait.
Selon lui, les spécialistes comme les observateurs ou les fans se sont trop habitués à une absence de résultats ou à des résultats très en dessous des moyens déployés.
🇫🇷 « Ce n’est pas normal qu’un pays comme la France, avec des grands résultats dans tous les sports, s’habitue à sa médiocrité en tennis. Il y a quelque chose qui cloche. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 6, 2026
🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/rl8GrUyyBf
« Je ne trouve pas cela normal de ne rien attendre du tennis français. J’ai suivi les Jeux olympiques d’hiver et j’ai remarqué un truc qui m’avait totalement échappé, c’est que si tu cumules les derniers JO d’été et ces JO d’hier, la France, qui ne serait pas tellement un pays de sports, est le troisième pays en nombre de médailles derrière les USA et la Chine. On a en plus, en tennis, un Grand Chelem, une fédération extrêmement puissante, on sort des joueurs et, on est quasiment le seul sport où on est pas bons. On a des joueurs sympas, des bons joueurs mais on a aucun Top 10, aucun mec capable de faire un coup de temps à temps, à part Loïs Boisson, qui est une exception. Je n’ai pas la réponse, je ne donne pas des leçons mais ce n’est pas normal qu’un pays de tennis comme le notre s’habitue à une telle absence de résultats ou des résultats assez tiède. Il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas quoi. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 12:40