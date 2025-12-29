Directeur de la rédaction d’Ubitennis, Ubaldo Scanagatta n’a manifestement pas du tout apprécié le « spectacle » proposé par Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka à l’occasion de la nouvelle bataille des sexes. Notre confrère ne mâche pas ses mots.
« Mais quelle bataille des sexes, ce match, cette mascarade. Mise en scène à Dubaï par le manager d’Aryna Sabalenka, qui est également le manager de Nick Kyrgios, un ancien joueur devenu clown, clown de lui‐même, quelqu’un qui, certes, a été en finale à Wimbledon en 2022, mais qui, au cours des trois dernières années, n’a remporté qu’un seul match, à tel point qu’il se retrouve désormais au‐delà de la 600e place au classement mondial et qui, malgré tout, bat 6–3, 6–3 la numéro un mondiale. À qui cet événement a‑t‐il profité, à part aux caisses du manager et des deux joueurs ? À personne. Certainement pas au tennis féminin, qui en ressort plutôt ridiculisé. La situation était bien différente lorsque Billie Jean King a affronté Bobby Riggs pour prendre sa revanche sur le match que Bobby Riggs avait remporté contre Margaret Court en 1973 à Houston. C’était tout autre chose et, je le répète, cela n’a fait que compliquer la vie de ceux qui cherchent à obtenir des prix égaux pour le tennis féminin. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 17:57