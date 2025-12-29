AccueilATP - WTA"Cette bataille des sexes entre Sabalenka et Kyrgios était une mascarade. À...
« Cette bataille des sexes entre Sabalenka et Kyrgios était une masca­rade. À qui cet événe­ment a‑t‐il profité, à part aux caisses du manager et des deux joueurs ? À personne. Certainement pas au tennis féminin, qui en ressort plutôt ridi­cu­lisé », lance Ubaldo Scanagatta

Directeur de la rédac­tion d’Ubitennis, Ubaldo Scanagatta n’a mani­fes­te­ment pas du tout apprécié le « spec­tacle » proposé par Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka à l’oc­ca­sion de la nouvelle bataille des sexes. Notre confrère ne mâche pas ses mots. 

« Mais quelle bataille des sexes, ce match, cette masca­rade. Mise en scène à Dubaï par le manager d’Aryna Sabalenka, qui est égale­ment le manager de Nick Kyrgios, un ancien joueur devenu clown, clown de lui‐même, quel­qu’un qui, certes, a été en finale à Wimbledon en 2022, mais qui, au cours des trois dernières années, n’a remporté qu’un seul match, à tel point qu’il se retrouve désor­mais au‐delà de la 600e place au clas­se­ment mondial et qui, malgré tout, bat 6–3, 6–3 la numéro un mondiale. À qui cet événe­ment a‑t‐il profité, à part aux caisses du manager et des deux joueurs ? À personne. Certainement pas au tennis féminin, qui en ressort plutôt ridi­cu­lisé. La situa­tion était bien diffé­rente lorsque Billie Jean King a affronté Bobby Riggs pour prendre sa revanche sur le match que Bobby Riggs avait remporté contre Margaret Court en 1973 à Houston. C’était tout autre chose et, je le répète, cela n’a fait que compli­quer la vie de ceux qui cherchent à obtenir des prix égaux pour le tennis féminin. »

