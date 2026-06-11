Après la polémique du huitième de finale entre Joao Fonseca et Casper Ruud, Roland‐Garros va‐t‐il conserver ses juges de ligne ?
Alors que l’Open d’Australie, l’US Open et Wimbledon (en 2025) ont adopté l’arbitrage électronique, généralisé par l’ATP sur l’ensemble du circuit depuis le début de saison 2025, Kim Clijsters espère que le Grand Chelem parisien conservera cette particularité.
« J’espère qu’ils ne le feront pas. J’apprécie vraiment que l’arbitre de chaise se lève pour vérifier. Nous avons également constaté que le système électronique pouvait parfois être très contestable. Je pense donc que le fait que l’arbitre de chaise se rende sur la ligne pour prendre la décision est quelque chose que j’apprécie toujours, et j’ai le sentiment que chaque tournoi du Grand Chelem peut avoir sa propre personnalité. J’aime qu’ils procèdent ainsi là‐bas », a déclaré l’ancienne numéro 1 mondial dans le podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 16:34