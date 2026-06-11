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Clijsters sur la grande parti­cu­la­rité de Roland‐Garros : « J’espère que les orga­ni­sa­teurs ne chan­ge­ront pas d’avis… »

Par
Baptiste Mulatier
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Après la polé­mique du huitième de finale entre Joao Fonseca et Casper Ruud, Roland‐Garros va‐t‐il conserver ses juges de ligne ? 

Alors que l’Open d’Australie, l’US Open et Wimbledon (en 2025) ont adopté l’arbitrage élec­tro­nique, géné­ra­lisé par l’ATP sur l’ensemble du circuit depuis le début de saison 2025, Kim Clijsters espère que le Grand Chelem pari­sien conser­vera cette particularité. 

« J’espère qu’ils ne le feront pas. J’apprécie vrai­ment que l’arbitre de chaise se lève pour véri­fier. Nous avons égale­ment constaté que le système élec­tro­nique pouvait parfois être très contes­table. Je pense donc que le fait que l’ar­bitre de chaise se rende sur la ligne pour prendre la déci­sion est quelque chose que j’ap­précie toujours, et j’ai le senti­ment que chaque tournoi du Grand Chelem peut avoir sa propre person­na­lité. J’aime qu’ils procèdent ainsi là‐bas », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondial dans le podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 16:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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