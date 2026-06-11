Après la polé­mique du huitième de finale entre Joao Fonseca et Casper Ruud, Roland‐Garros va‐t‐il conserver ses juges de ligne ?

Alors que l’Open d’Australie, l’US Open et Wimbledon (en 2025) ont adopté l’arbitrage élec­tro­nique, géné­ra­lisé par l’ATP sur l’ensemble du circuit depuis le début de saison 2025, Kim Clijsters espère que le Grand Chelem pari­sien conser­vera cette particularité.

« J’espère qu’ils ne le feront pas. J’apprécie vrai­ment que l’arbitre de chaise se lève pour véri­fier. Nous avons égale­ment constaté que le système élec­tro­nique pouvait parfois être très contes­table. Je pense donc que le fait que l’ar­bitre de chaise se rende sur la ligne pour prendre la déci­sion est quelque chose que j’ap­précie toujours, et j’ai le senti­ment que chaque tournoi du Grand Chelem peut avoir sa propre person­na­lité. J’aime qu’ils procèdent ainsi là‐bas », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondial dans le podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.