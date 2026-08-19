Coco Gauff avait profité de sa victoire la semaine dernière pour souhaiter un joyeux anni­ver­saire à son père et lui rendre hommage, rappe­lant qu’il avait toujours cru en elle. Comme elle l’avait expliqué avec humour, même si elle devait affronter Carlos Alcaraz, son père lui dirait qu’elle est capable de le battre.

Interrogée à ce sujet par nos confrères de USA Today Sports, l’Américaine est revenue sur ses propos en plai­san­tant. Elle a reconnu qu’elle préfé­re­rait ne jamais avoir à affronter l’Espagnol afin de préserver un peu sa confiance en elle. En revanche, elle serait ravie de partager le court avec lui, à condi­tion qu’il soit du même côté du filet, en double mixte.

« Pour préserver ma confiance en moi, je pense que je préfé­re­rais ne pas entrer sur le court face à lui. Je ne serais pas contre, mais je préfé­re­rais qu’il soit du même côté du court que moi. Je serais partante pour jouer en double mixte avec lui » a déclaré Coco Gauff.