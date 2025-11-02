AccueilATP - WTACoco Gauff défend son circuit : "Même si Alcaraz et Sinner s’en...
Coco Gauff défend son circuit : « Même si Alcaraz et Sinner s’en sortent très bien, on parle logi­que­ment du besoin d’un troi­sième joueur pour rendre les choses plus intéressantes »

En confé­rence de presse à Riyad, avant ses débuts sur le Masters féminin, Coco Gauff a défendu son circuit tout en expli­quant que la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner pouvait être vite lassante et ennuyeuse.

« C’est formi­dable d’avoir quatre cham­pionnes diffé­rentes en Grand Chelem cette année. Toutes les filles ont eu une belle année dans l’ensemble et je pense que cela rend le sport plus exci­tant quand il y a plusieurs occa­sions pour que quelque chose se produise. Même si Alcaraz et Sinner s’en sortent très bien, on parle logi­que­ment du besoin d’un troi­sième joueur pour rendre les choses plus inté­res­santes. Je pense qu’il vaut mieux avoir diffé­rents cham­pions plutôt que toujours les mêmes qui soulèvent les trophées. »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 10:22

