En conférence de presse à Riyad, avant ses débuts sur le Masters féminin, Coco Gauff a défendu son circuit tout en expliquant que la domination d’Alcaraz et Sinner pouvait être vite lassante et ennuyeuse.
November 1, 2025
« C’est formidable d’avoir quatre championnes différentes en Grand Chelem cette année. Toutes les filles ont eu une belle année dans l’ensemble et je pense que cela rend le sport plus excitant quand il y a plusieurs occasions pour que quelque chose se produise. Même si Alcaraz et Sinner s’en sortent très bien, on parle logiquement du besoin d’un troisième joueur pour rendre les choses plus intéressantes. Je pense qu’il vaut mieux avoir différents champions plutôt que toujours les mêmes qui soulèvent les trophées. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 10:22