Récemment invitée à construire son joueur idéal par les équipes d’Eurosport Allemagne en marge de sa participation au tournoi de Stuttgart, Coco Gauff, qui a notamment cité Federer, Nadal ou encore Alcaraz, n’a pas hésité à ce citer elle‐même dans une catégorie bien précise.
Et forcément, cela ne concerne pas son coup droit ou son service…
coco choosing carlos’ forehand 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/ErW0BfCyCT— lou (@psgvds) April 16, 2026
« Créons le joueur de tennis de mes rêves. Pour le coup droit, je dirais Carlos, simplement parce que j’ai l’impression qu’il peut envoyer une bombe depuis n’importe quel endroit du court. Le revers… Je garde mon revers, j’aime bien mon revers. Le service, si on se fie aux statistiques, ce serait probablement Karlovic, Ivo Karlovic. La mentalité, je vais choisir Rafa (Nadal). Rafa a une super mentalité. Cris ? Je ne suis pas un grand fan des grognements. Je dirais quelqu’un qui ne crie pas vraiment. Je vais donc choisir Roger (Federer). Pour la tenue/la mode, Serena Williams. Oui, elle a probablement le meilleur style vestimentaire de l’histoire du tennis. Qui est drôle sur le circuit ? Frances. Je pense qu’il y a très peu de gens qui n’aiment pas Frances Tiafoe. Donc je dirais lui. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 14:33