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Coco Gauff dévoile le joueur de ses rêves, hommes et femmes confondus, avec quelques surprises…

Par
Thomas S
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1199
Australian Open - Melbourne - 16�12025

Récemment invitée à construire son joueur idéal par les équipes d’Eurosport Allemagne en marge de sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Stuttgart, Coco Gauff, qui a notam­ment cité Federer, Nadal ou encore Alcaraz, n’a pas hésité à ce citer elle‐même dans une caté­gorie bien précise. 

Et forcé­ment, cela ne concerne pas son coup droit ou son service…

« Créons le joueur de tennis de mes rêves. Pour le coup droit, je dirais Carlos, simple­ment parce que j’ai l’im­pres­sion qu’il peut envoyer une bombe depuis n’im­porte quel endroit du court. Le revers… Je garde mon revers, j’aime bien mon revers. Le service, si on se fie aux statis­tiques, ce serait proba­ble­ment Karlovic, Ivo Karlovic. La menta­lité, je vais choisir Rafa (Nadal). Rafa a une super menta­lité. Cris ? Je ne suis pas un grand fan des grogne­ments. Je dirais quel­qu’un qui ne crie pas vrai­ment. Je vais donc choisir Roger (Federer). Pour la tenue/la mode, Serena Williams. Oui, elle a proba­ble­ment le meilleur style vesti­men­taire de l’his­toire du tennis. Qui est drôle sur le circuit ? Frances. Je pense qu’il y a très peu de gens qui n’aiment pas Frances Tiafoe. Donc je dirais lui. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 14:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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