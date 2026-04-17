Récemment invitée à construire son joueur idéal par les équipes d’Eurosport Allemagne en marge de sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Stuttgart, Coco Gauff, qui a notam­ment cité Federer, Nadal ou encore Alcaraz, n’a pas hésité à ce citer elle‐même dans une caté­gorie bien précise.

Et forcé­ment, cela ne concerne pas son coup droit ou son service…

« Créons le joueur de tennis de mes rêves. Pour le coup droit, je dirais Carlos, simple­ment parce que j’ai l’im­pres­sion qu’il peut envoyer une bombe depuis n’im­porte quel endroit du court. Le revers… Je garde mon revers, j’aime bien mon revers. Le service, si on se fie aux statis­tiques, ce serait proba­ble­ment Karlovic, Ivo Karlovic. La menta­lité, je vais choisir Rafa (Nadal). Rafa a une super menta­lité. Cris ? Je ne suis pas un grand fan des grogne­ments. Je dirais quel­qu’un qui ne crie pas vrai­ment. Je vais donc choisir Roger (Federer). Pour la tenue/la mode, Serena Williams. Oui, elle a proba­ble­ment le meilleur style vesti­men­taire de l’his­toire du tennis. Qui est drôle sur le circuit ? Frances. Je pense qu’il y a très peu de gens qui n’aiment pas Frances Tiafoe. Donc je dirais lui. »