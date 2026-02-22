AccueilATP - WTACoco Gauff hallucine après la victoire de Carlos Alcaraz contre Arthur Fils...
Coco Gauff hallu­cine après la victoire de Carlos Alcaraz contre Arthur Fils en finale

Par Thomas S

Tous les fans et obser­va­teurs qui ont assisté à la victoire de Carlos Alcaraz contre Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha ce samedi soir ont certai­ne­ment eu plus ou moins la même réaction. 

En déve­lop­pant un tennis puis­sant, super­so­nique et tout simple­ment proche de la perfec­tion, l’Espagnol a choqué et impres­sionné beau­coup de monde, d’au­tant qu’il a remporté à cette occa­sion le 26e titre de sa carrière… à seule­ment 22 ans. 

Et lorsque même des cham­pionnes de la stature de Coco Gauff réagissent de cette manière, cela en dit long sur la pres­ta­tion du numéro 1 mondial. 

« Irréel », a commenté la joueuse améri­caine en commen­taire de la publi­ca­tion de Carlos Alcaraz sur Instagram célé­brant son sacre au Qatar. 

Publié le dimanche 22 février 2026 à 15:08

