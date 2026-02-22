Tous les fans et observateurs qui ont assisté à la victoire de Carlos Alcaraz contre Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha ce samedi soir ont certainement eu plus ou moins la même réaction.
En développant un tennis puissant, supersonique et tout simplement proche de la perfection, l’Espagnol a choqué et impressionné beaucoup de monde, d’autant qu’il a remporté à cette occasion le 26e titre de sa carrière… à seulement 22 ans.
Et lorsque même des championnes de la stature de Coco Gauff réagissent de cette manière, cela en dit long sur la prestation du numéro 1 mondial.
« Irréel », a commenté la joueuse américaine en commentaire de la publication de Carlos Alcaraz sur Instagram célébrant son sacre au Qatar.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 15:08