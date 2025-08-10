Coco Gauff est une joueuse américaine fière.
En conférence de presse avant de démarrer son tournoi à Cincinnati, où elle va rencontrer la Chinoise Xinyu Wang, elle a pris la parole devant les médias.
Elle est revenue sur la rude concurrence qui existe entre les nombreux joueurs et joueuses américains sur le circuit :
« Ce n’était pas vraiment une compétition, sans vouloir leur manquer de respect. Ils doivent rattraper leur retard. C’est ce qu’il y a de beau dans le fait d’être Américaine : nous sommes tous différents. Nous avons des joueurs métis, noirs, blancs, toutes sortes de représentations pour que les filles et les garçons puissent s’identifier dans le Top 10, ou proche du Top 10. C’est quelque chose de beau dans notre pays, cette diversité, et j’espère que dans ce sport cela continuera à se développer. »
Une situation que l’actuelle numéro 2 mondiale domine parmi ses compatriotes, car hormis Madison Keys, aucun joueur ou joueuse américain(e) n’a encore remporté le fameux sésame.
