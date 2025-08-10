Coco Gauff est une joueuse améri­caine fière.

En confé­rence de presse avant de démarrer son tournoi à Cincinnati, où elle va rencon­trer la Chinoise Xinyu Wang, elle a pris la parole devant les médias.

Elle est revenue sur la rude concur­rence qui existe entre les nombreux joueurs et joueuses améri­cains sur le circuit :

« Ce n’était pas vrai­ment une compé­ti­tion, sans vouloir leur manquer de respect. Ils doivent rattraper leur retard. C’est ce qu’il y a de beau dans le fait d’être Américaine : nous sommes tous diffé­rents. Nous avons des joueurs métis, noirs, blancs, toutes sortes de repré­sen­ta­tions pour que les filles et les garçons puissent s’identifier dans le Top 10, ou proche du Top 10. C’est quelque chose de beau dans notre pays, cette diver­sité, et j’espère que dans ce sport cela conti­nuera à se développer. »

Une situa­tion que l’actuelle numéro 2 mondiale domine parmi ses compa­triotes, car hormis Madison Keys, aucun joueur ou joueuse américain(e) n’a encore remporté le fameux sésame.