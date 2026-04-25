Le monde du tennis continue de réagir au forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il était double tenant du titre.

Dans des propos relayés par le média Express depuis Madrid, où elle a balayé la Française Leolia Jeanjean au deuxième tour (6−3, 6–0), Coco Gauff a notam­ment exprimé sa tris­tesse tout en saluant la prudence de l’Espagnol.

« C’est la première chose que j’ai vue après mon match. J’ai consulté Instagram, et c’était vrai­ment triste à voir. Je ne le connais pas super bien, mais chaque fois qu’on a l’occasion d’échanger, il est super sympa, et c’est juste un de ces joueurs qui met de l’ambiance. On ne souhaite de bles­sure à personne, surtout pour défendre un grand titre comme ça. Je lui souhaite donc un prompt réta­blis­se­ment pour Wimbledon et tout ça. En tout cas, je pense qu’il sait qu’il reviendra en force, qu’il sera en finale dès son retour et qu’il aura à nouveau cette chance, c’est certain. Mais je suis contente qu’il essaie de ne pas forcer les choses et qu’il évite de commettre une erreur qui pour­rait mettre en péril la suite de sa carrière. »