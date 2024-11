Ex‐numéro 2 mondiale, aujourd’hui coach de Mirra Andreeva et direc­trice des phases finales de la Billie Jean King Cup, qui auront lieu à Malaga, comme les adieux de Rafael Nadal (du 12 au 19 novembre en Coupe Davis), Conchita Martinez a rendu hommage à son légen­daire compa­triote dans des propos rapportés par Tennis365.

« Quel cham­pion extra­or­di­naire, quelle personne extra­or­di­naire. Toujours dési­reux de s’amé­liorer et reve­nant toujours plus fort après des bles­sures dont on pensait qu’il ne revien­drait pas. Derrière, il rempor­tait un autre tournoi majeur. C’est un compé­ti­teur hors pair et un modèle pour les jeunes joueurs, qui ne renonce jamais, qui donne tout ce qu’il peut à l’en­traî­ne­ment et en match. Ce sera formi­dable de le voir à la Coupe Davis et d’être près de lui lors­qu’il fera ses adieux. »