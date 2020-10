Cori Gauff n’a peut-être « que » 16 ans mais elle a déjà tout d’une grande femme. Battue de peu par Aryna Sabalenka à Ostrava, la jeune américaine a interpellé et rendu hommage à Andy Murray sur Instagram qui réclamait plus de diversité au sein des institutions du tennis britannique mais aussi mondial.

« Il n’y a rien de mal à demander plus de diversité, a réagi la 55e joueuse mondiale. Et l’entendre dire de la part d’Andy Murray, c’est vraiment inspirant. Surtout quelqu’un comme lui, un homme et un blanc. Appeler à la diversité comme il le fait, cela montre à quel point il est un grand allié. Il est important que nous ayons de la diversité car il y a des gens du monde entier, d’horizons et de domaines différents, et je pense que la représentation est vraiment importante. Au moins pour moi, en tant que fille, se voir dans les médias, se voir représenté signifie définitivement beaucoup. Et je pense que c’est important pour les autres filles et les autres garçons. Quand ils voient des gens qui leurs ressemblent, ils peuvent se dire : « Oh, peut-être parce qu’ils l’ont fait, je peux le faire également ».