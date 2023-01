Il est très rare de voir le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, s’emporter verbalement.

Mais alors que plusieurs voix sont en train de s’élever concer­nant une possible modi­fi­ca­tion des dates du premier Grand Chelem de la saison afin de laisser aux joueurs plus de temps pour se reposer ainsi que pour préparer la saison à venir, celui qui est égale­ment patron de Tennis Australia a utilisé des mots forts.

« J’ai lu cela et je pense que c’est abso­lu­ment ridi­cule – une affir­ma­tion bizarre. Vous parlez à tous les joueurs, c’est la saison. Elle commence en janvier. Elle commence ici, en Australie », a lancé Tiley avant de tempérer ses propos. « Le sport doit se réunir et examiner la longueur de la saison. La Coupe Davis se termine tard chez les hommes et moins tard chez les femmes, mais je pense que la saison est longue. Nous en parlons depuis long­temps. Mais l’Australie, c’est l’été, l’Australie, c’est en janvier et cet événe­ment est, du point de vue des joueurs, l’un de leurs endroits préférés pour jouer. Ils viennent ici plus tôt, nous voyons main­te­nant des joueurs ici pour six semaines, pour sept semaines et la prépa­ra­tion pour l’été austra­lien est très norma­lisée. Ils savent ce qu’ils doivent faire. »