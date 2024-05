Depuis plusieurs années, Andy Murray s’est long­temps accroché pour conti­nuer à évoluer au plus haut niveau. Comme les bonnes choses ont une fin, le Britannique refer­mera (a priori) en fin de saison le livre de sa glorieuse carrière.

Si son courage est à saluer, certains fans n’hé­sitent pas à criti­quer ses moments de frus­tra­tion sur le court.

Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, la 15e joueuse mondiale, Danielle Collins, estime injuste toutes les remarques que le triple cham­pion du Grand Chelem subit.

« Je pense que les gens ne doivent pas oublier qu’Andy souffre parfois beau­coup physi­que­ment sur le terrain. Surtout lors des matchs en cinq sets qui durent des heures et des heures. Si vous avez quelques bles­sures et des problèmes de santé chro­niques, ce n’est pas facile. Et bien sûr, vous n’allez pas aller sur le terrain avec un grand sourire en vous disant : ‘Oh, merci, je suis telle­ment recon­nais­sant’. Il y aura des moments où vous êtes morose, où vous ne vous sentez pas bien et où vous vous plai­gnez peut‐être un peu, cela fait partie de la vie. C’est comme ça dans n’im­porte quelle profes­sion, mais je pense que dans notre vie, nous avons les caméras braquées sur nous et puis il y a les gens qui sont assis dans leur sous‐sol et qui jugent. »