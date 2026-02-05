Au cours d’un débat passionnée sur Tennis Channel entre Brad Gilbert, ex‐4e mondial et coach d’Andre Agassi ou Cori Gauff, Coco Vandeweghe (ancienne 9e) et l’ac­tuelle joueuse améri­caine, Danielle Collins, cette dernière a proposé une idée qui pour­rait remettre en cause toute l’his­toire de ce sport. Extraits

Gilbert : « Vous savez ce qui m’énerve ? C’est une de mes bêtes noires. Combien de fois ont‐ils dit qu’il fallait supprimer le meilleur des cinq manches chez les hommes pour passer au meilleur des trois ?

Vandeweghe : J’ai une autre réserve que je voudrais ajouter ici. Les hommes jouent au meilleur des trois manches jusqu’aux quarts de finale, tout comme les femmes, puis tout le monde joue au meilleur des cinq manches.

Gilbert : Faux ! Complètement faux !

Danielle Collins : Je ne suis d’ac­cord avec aucun de vous deux. Je pense qu’il faut supprimer le format trois sets gagnants. Nous devons le jeter aux oubliettes. Ces matchs sont beau­coup trop longs ! Mais qu’est‐ce que nous faisons ? Toute l’année, nous jouons deux manches sur trois chez les hommes, puis lors des tour­nois du Grand Chelem, c’est trois manches sur cinq, cela n’a aucun sens pour moi.

Gilbert a répondu : Si vous passez du meilleur des cinq manches au meilleur des trois manches, puis au meilleur des cinq manches dans le tennis masculin, nous chan­geons l’his­toire. Si nous passons au meilleur des cinq manches dans la phase finale du tournoi féminin, ce dont vous vous souvien­drez, ce sont ces deux demi‐finales épiques, et personne ne regar­dera sa montre en pensant que le match est trop long. »