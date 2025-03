Alors qu’un risque de conta­mi­na­tion inquiète de plus en plus au sein du circuit profes­sionnel suite aux affaires Simona Halep et Iga Swiatek, le média, The National News, a décidé d’in­ter­roger plusieurs joueurs dont Daniil Medvedev a propos de la prise de complé­ments alimen­taire, une pratique plus que fréquente.

Questionné sur le nombre de médi­ca­ment et/ou complé­ments inscrits sur le formu­laire de décla­ra­tion de la Polonaise (14), le Russe a expliqué en quoi ce chiffre n’était fina­le­ment pas si élevé.

« Ce n’est pas grand‐chose. Ecoutez, vous tombez malade au tennis. Dans la vie normale, vous prenez un para­cé­tamol, ça va. Au tennis, vous tombez malade, vous avez un match le lende­main, vous essayez de prendre de la vita­mine C, de la vita­mine D, de la vita­mine B, du para­cé­tamol, tout ce qui peut vous aider. Et voilà, vous en avez 10 juste parce que vous êtes malade. Je ne serais donc pas surpris d’en voir 30 donc je ne suis pas surpris d’en voir 14. En fait, je serais surpris si je voyais quel­qu’un au sommet du clas­se­ment inscrire quatre complé­ments [sur son formu­laire de décla­ra­tion]. Je serais vrai­ment choqué. »