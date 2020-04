Ex-joueur et aussi coach de Simona Halep, Daren Cahill s’est exprimé au quotidien australien The National au sujet de la fusion ATP/WTA. Pour lui la réussite de cette entreprise est aussi lié à sa gouvernance. « Si cela doit fonctionner, il faudra trouver la bonne personne qui pourra être au dessus des institutions de l’ATP et de la WTA. Si j’avais mon mot à dire, je prônerai l’idée que cette personne ait un passé de sportif de haut-niveau ».

L’Australien a aussi évoqué le problème lié aux diffuseurs, et là, il pointe un souci que l’ensemble des fans pointent du doigt régulièrement : « En ce moment, si vous êtes un fan de tennis et que vous souhaitez suivre le circuit, que ce soit la Coupe Davis, la Coupe de la Fédération, la WTA, l’ATP ou des événements plus petits, vous trouvez tellement de plates-formes différentes que cela prête à confusion. Les médias sociaux deviendraient également beaucoup plus fluides si les circuits fusionnaient. Au lieu de rivaliser pour occuper l’espace, ils deviendraient un «