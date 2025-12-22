Récemment de passage sur le podcast de l’Open d’Australie, The Sit‐Down, Daria Kasatkina a fait une déclaration qui risque de faire réagir la communauté de la petite balle jaune.
En effet, selon elle, les matchs féminins sont devenus plus intéressant que ceux des hommes malgré la différence de format.
« Le niveau du tennis féminin est vraiment très élevé, honnêtement. Je vais probablement essuyer beaucoup de critiques pour ce que je vais dire, mais je m’en fiche. Je pense que lors des derniers tournois du Grand Chelem, les matchs féminins étaient plus intéressants que les matchs masculins. Mais comme les hommes jouent au meilleur des cinq manches, c’est seulement le dernier match dont les gens se souviennent. Par exemple, le match entre Sinner et Alcaraz en finale de Roland Garros était incroyable. C’était un match formidable. Mais le tournoi, les deux semaines précédentes, n’était pas aussi divertissant que le match final. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 17:40