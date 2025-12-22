Récemment de passage sur le podcast de l’Open d’Australie, The Sit‐Down, Daria Kasatkina a fait une décla­ra­tion qui risque de faire réagir la commu­nauté de la petite balle jaune.

En effet, selon elle, les matchs fémi­nins sont devenus plus inté­res­sant que ceux des hommes malgré la diffé­rence de format.

« Le niveau du tennis féminin est vrai­ment très élevé, honnê­te­ment. Je vais proba­ble­ment essuyer beau­coup de critiques pour ce que je vais dire, mais je m’en fiche. Je pense que lors des derniers tour­nois du Grand Chelem, les matchs fémi­nins étaient plus inté­res­sants que les matchs mascu­lins. Mais comme les hommes jouent au meilleur des cinq manches, c’est seule­ment le dernier match dont les gens se souviennent. Par exemple, le match entre Sinner et Alcaraz en finale de Roland Garros était incroyable. C’était un match formi­dable. Mais le tournoi, les deux semaines précé­dentes, n’était pas aussi diver­tis­sant que le match final. »