Daria Kasatkina sur Rafael Nadal : « Je sais que beau­coup de gens détes­taient sa façon de jouer »

Jean Muller
Par Jean Muller

Comme Iga Swiatek, Daria Kasatkina a expliqué lors d’un recent podcast qu’elle était un grand fan de Rafael depuis sa tendre enfance. Pour elle, Nadal a apporté du piment sur le circuit grâce à son jeu mais aussi l’énergie qu’il déga­geait en permanence.

« Il était le seul que je regar­dais. Je veux dire, vous savez, je pense qu’il l’est toujours, mais quand il jouait, il était vrai­ment un excellent modèle pour les enfants. À cette époque, le tennis était le sens de sa vie : le travail acharné, le fair‐play, l’at­ti­tude sur le court, tout y était. De plus, j’ai­mais beau­coup son style de jeu. Je sais que beau­coup de gens détes­taient sa façon de jouer, mais person­nel­le­ment, j’ado­rais ça, ainsi que l’énergie qu’il appor­tait sur le court. Pour moi, c’était comme un peu de piment »

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 12:24

