Comme Iga Swiatek, Daria Kasatkina a expliqué lors d’un recent podcast qu’elle était un grand fan de Rafael depuis sa tendre enfance. Pour elle, Nadal a apporté du piment sur le circuit grâce à son jeu mais aussi l’énergie qu’il dégageait en permanence.
« Il était le seul que je regardais. Je veux dire, vous savez, je pense qu’il l’est toujours, mais quand il jouait, il était vraiment un excellent modèle pour les enfants. À cette époque, le tennis était le sens de sa vie : le travail acharné, le fair‐play, l’attitude sur le court, tout y était. De plus, j’aimais beaucoup son style de jeu. Je sais que beaucoup de gens détestaient sa façon de jouer, mais personnellement, j’adorais ça, ainsi que l’énergie qu’il apportait sur le court. Pour moi, c’était comme un peu de piment »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 12:24