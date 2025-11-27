AccueilATP - WTADaria Saville (ex-20e) sur la curieuse rééducation d'Holger Rune : "En tant...
Daria Saville (ex‐20e) sur la curieuse réédu­ca­tion d’Holger Rune : « En tant que personne ayant subi une opéra­tion du tendon d’Achille, si j’avais poussé aussi fort aussi tôt, j’au­rais perdu la tête »

Thomas S
-

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a visi­ble­ment très hâte de revenir, comme en témoigne ses vidéos d’en­traî­ne­ment très parti­cu­lières où on le voit par exemple taper la balle à cloche‐pied, avec sa botte orthopédique. 

Une atti­tude qui a étonné et inter­rogé plus d’un obser­va­teur, dont l’ac­tuelle 164e mondiale, Daria Saville. 

« En tant que personne ayant subi deux recons­truc­tions du liga­ment croisé anté­rieur et une opéra­tion du tendon d’Achille, si j’avais poussé aussi fort aussi tôt dans ma réédu­ca­tion (retour au jeu), j’au­rais perdu la tête. Je pense que Holger est diffé­rent, mais je ne sais pas… Je connais trop bien l’épui­se­ment lié à la réédu­ca­tion », a écrit la joueuse austra­lienne sur son compte Twitter. 

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 14:44

