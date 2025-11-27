Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a visiblement très hâte de revenir, comme en témoigne ses vidéos d’entraînement très particulières où on le voit par exemple taper la balle à cloche‐pied, avec sa botte orthopédique.
Une attitude qui a étonné et interrogé plus d’un observateur, dont l’actuelle 164e mondiale, Daria Saville.
as someone who’s been through two ACL recos and an Achilles surgery, if I’d pushed this hard this early in rehab (return to play), I would’ve gone insane. I do think Holger is built different tho 💪 but idk… I know rehab burnout too well. https://t.co/gZRETXZ3Dd— Daria Saville (@Daria_gav) November 21, 2025
« En tant que personne ayant subi deux reconstructions du ligament croisé antérieur et une opération du tendon d’Achille, si j’avais poussé aussi fort aussi tôt dans ma rééducation (retour au jeu), j’aurais perdu la tête. Je pense que Holger est différent, mais je ne sais pas… Je connais trop bien l’épuisement lié à la rééducation », a écrit la joueuse australienne sur son compte Twitter.
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 14:44