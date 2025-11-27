Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a visi­ble­ment très hâte de revenir, comme en témoigne ses vidéos d’en­traî­ne­ment très parti­cu­lières où on le voit par exemple taper la balle à cloche‐pied, avec sa botte orthopédique.

Une atti­tude qui a étonné et inter­rogé plus d’un obser­va­teur, dont l’ac­tuelle 164e mondiale, Daria Saville.

as someone who’s been through two ACL recos and an Achilles surgery, if I’d pushed this hard this early in rehab (return to play), I would’ve gone insane. I do think Holger is built different tho 💪 but idk… I know rehab burnout too well. https://t.co/gZRETXZ3Dd — Daria Saville (@Daria_gav) November 21, 2025

« En tant que personne ayant subi deux recons­truc­tions du liga­ment croisé anté­rieur et une opéra­tion du tendon d’Achille, si j’avais poussé aussi fort aussi tôt dans ma réédu­ca­tion (retour au jeu), j’au­rais perdu la tête. Je pense que Holger est diffé­rent, mais je ne sais pas… Je connais trop bien l’épui­se­ment lié à la réédu­ca­tion », a écrit la joueuse austra­lienne sur son compte Twitter.