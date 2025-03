Récemment de passage sur le podcast Tennis Insider Club, Darren Cahill, actuel entraî­neur de Jannik Sinner et ancien coach de Simona Halep, est revenu sur l’un des pires moments de sa carrière : le défaite de la Roumaine en finale de l’édi­tion 2017 de Roland‐Garros face à Jelena Ostapenko. Et l’Australien fait amende honorable.

« La défaite contre Ostapenko en finale de Roland‐Garros l’a dévastée et j’ai vécu là mon pire moment en tant qu’en­traî­neur. Elle était sous pres­sion et j’ai essayé de rester positif. Mais c’était le pire : elle souf­frait et je ne lui ai pas montré d’empathie. Il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte : au bout de trois mois, je l’ai serrée dans mes bras et nous avons toutes les deux fondu en larmes. Je lui ai dit que si elle voulait me licen­cier, je compren­drais, mais au bout de deux semaines, toute la pres­sion était retombée. »