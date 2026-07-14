Alors que Alex De Minaur et Katie Boulter ont décidé de se marier ce dimanche 12 juillet, jour de la finale de Wimbledon, plusieurs critiques ont émergé concer­nant le manque d’am­bi­tions des deux joueurs qui auraient programmé leur union en savant perti­nem­ment qu’ils n’iraient pas au bout sur le Grand Chelem londonien.

Sauf que la vérité est bien diffé­rente comme l’a rapporté le Daily Mail.

En effet, ce premier mariage discret, avant une fête plus impor­tante plus tard dans la semaine, a été orga­nisé une fois que les deux joueurs avaient appris leur élimi­na­tion de Wimbledon.

There has been a lot of nega­tive discourse around Alex de Minaur deci­ding to marry Katie Boulter on the same day as the men’s Wimbledon final, with many arguing that he doesn’t have the belief to reach a Slam final as world No.5. That couldn’t be further from the truth.



Alex… pic.twitter.com/LrzG8ob99W — The First Serve (@TheFirstServeAU) July 14, 2026

Une déci­sion égale­ment motivée par la présence du grand‐père de Boulter, Brian, actuel­le­ment hospitalisé.