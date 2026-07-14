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De Minaur et Boulter criti­qués pour s’être mariés le jour de la finale de Wimbledon, la vérité est tout autre

Par
Thomas S
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Alors que Alex De Minaur et Katie Boulter ont décidé de se marier ce dimanche 12 juillet, jour de la finale de Wimbledon, plusieurs critiques ont émergé concer­nant le manque d’am­bi­tions des deux joueurs qui auraient programmé leur union en savant perti­nem­ment qu’ils n’iraient pas au bout sur le Grand Chelem londonien.

Sauf que la vérité est bien diffé­rente comme l’a rapporté le Daily Mail.

En effet, ce premier mariage discret, avant une fête plus impor­tante plus tard dans la semaine, a été orga­nisé une fois que les deux joueurs avaient appris leur élimi­na­tion de Wimbledon.

Une déci­sion égale­ment motivée par la présence du grand‐père de Boulter, Brian, actuel­le­ment hospitalisé. 

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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