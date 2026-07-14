Alors que Alex De Minaur et Katie Boulter ont décidé de se marier ce dimanche 12 juillet, jour de la finale de Wimbledon, plusieurs critiques ont émergé concernant le manque d’ambitions des deux joueurs qui auraient programmé leur union en savant pertinemment qu’ils n’iraient pas au bout sur le Grand Chelem londonien.
Sauf que la vérité est bien différente comme l’a rapporté le Daily Mail.
En effet, ce premier mariage discret, avant une fête plus importante plus tard dans la semaine, a été organisé une fois que les deux joueurs avaient appris leur élimination de Wimbledon.
There has been a lot of negative discourse around Alex de Minaur deciding to marry Katie Boulter on the same day as the men’s Wimbledon final, with many arguing that he doesn’t have the belief to reach a Slam final as world No.5. That couldn’t be further from the truth.— The First Serve (@TheFirstServeAU) July 14, 2026
Alex… pic.twitter.com/LrzG8ob99W
Une décision également motivée par la présence du grand‐père de Boulter, Brian, actuellement hospitalisé.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 17:07