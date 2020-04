L’ancien joueur professionnel, Olivier Delaitre, aujourd’hui membre des coachs de la All In Academy et qui est notre consultant, a bien voulu réfléchir à la question liée aux financements d’indemnités pour les joueurs les plus mal classés.

Selon lui, il y quelques solutions mais elles ne sont pas si nombreuses étant donné que l’ATP mais aussi la WTA ne sont pas des organismes très riches. Il avance donc une idée autour du Big 3 qui est loin d’être dénuée de sens : « L’ATP et la WTA ont des moyens c’est certain, mais beaucoup moins qu’on ne le pense. D’ailleurs, il existe aussi une forme d’inégalité à ce sujet entre le circuit masculin et féminin quoi que l’on dise. Si on se concentre sur les hommes, on pourrait imaginer que Federer, Nadal, Djokovic puissent créer une sorte de fond. En partant du principe que chaque joueur au-delà du Top 100 et jusqu’à la place de 500 toucherait 3000 euros par mois, le coût sur trois mois serait de 3,6 millions d’euros. Ce qui est loin d’être insurmontable. Après, je pense clairement que si un des trois bouge, cela va obligatoirement créer un mouvement et je trouverai sain que ce soit les très riches qui mettent la main au portefeuille. »