Dimitrov, au sujet de la bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka : « Je n’ai vu qu’une partie du match et je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message »

Par Jean Muller

Grigor Dimitrov, qui a changé tout son staff pour repartir sur le tour avec de nouvelles armes, a été inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis. Évidemment, nos confrères l’ont inter­rogé sur la fameuse bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka. 

« Je suis un peu vieux jeu. Le tennis est un sport tradi­tionnel. Cependant, chacun peut inter­préter les événe­ments diffé­rem­ment. À l’avenir, je pense que nous verrons de plus en plus souvent ce genre d’évé­ne­ments. Je n’ai vu qu’une partie du match ; je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message. Nick est sans aucun doute le meilleur pour ce genre d’événements, tout comme Aryna. Je suis sûr que c’était un show captivant. »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 08:40

