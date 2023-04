Ancienne numéro une mondiale, triple fina­liste en Grand Chelem et soeur de Marat Safin, Dirana Safina, retraitée depuis 2014, a récem­ment accordé une longue et belle inter­view à nos confrères d’Essentially Tennis dans laquelle elle évoque notam­ment la fin de carrière de Roger Federer.

« Eh bien, c’est triste, bien sûr, il faut l’ad­mettre. Vous le comprenez, tôt ou tard cela viendra, vous savez, mais pour vous dire que c’est triste, vous avez vécu avec cette personne pendant le Grand Chelem pendant tant d’an­nées. Et vous vous demandez comment il est possible qu’il ne soit plus dans le tableau. Mais d’un autre côté, vous savez, cela arrive à tout le monde, tôt ou tard. C’est juste qu’il était à côté du fait qu’il a été un joueur extra­or­di­naire, une personne extra­or­di­naire, un compé­ti­teur, un athlète. Et aussi, vous savez, il était juste trop parfait (rires). C’est pour ça que les gens disent : tu vas nous manquer parce que tu es trop parfait, Roger, il nous en faut un autre comme lui. »