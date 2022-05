Déjà lauréat de 20 tour­nois du Grand Chelem et déten­teur du plus grand nombre de Masters 1000, Novak Djokovic (370), n’est donc plus qu’à huit petites semaines de détrôner Steffi Graf (377) pour devenir le joueur (hommes et femmes confondus) ayant cumulé le plus de semaines à la place de numéro un mondial.

Et s’il veut faire tomber ce record prochai­ne­ment, il devra sortir le grand jeu étant donné qu’il est tenant du titre à Roland‐Garros et Wimbledon, ce qui repré­sente tout de même 4000 points à défendre.