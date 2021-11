Petit à petit, il semble bien que le monde du tennis prenne conscience de la situa­tion qui entoure la joueuse chinoise dont on est sans nouvelles depuis le 4 novembre dernier.

La WTA et l’ATP se sont enfin posi­tionnés, et en confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a lui aussi réagi : « C’est choquant. J’espère qu’elle sera retrouvée, qu’elle va bien. C’est terrible. Je peux imaginer ce que ressent sa famille », a déclaré le Serbe.

Même si ces paroles ne sont pas un appel à la soli­da­rité globale, il semble bien que la prise de conscience ait lieu dans la planète tennis puisque Nicolas Mahut est lui aussi monté au créneau après sa victoire en double à Turin.

On sait que la Chine pèse lourd dans le monde écono­mique du tennis mais cela n’est pas une raison accep­table pour que cette affaire ne soit pas très vite éclaircie et que les joueurs, joueuses, et instances oublient une certaine forme d’égoïsme.