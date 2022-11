Alors que Novak Djokovic n’a parti­cipé qu’à 11 tour­nois cette saison, il est pour­tant devenu, à l’issue de sa victoire sur les finales ATP, le joueur ayant touché le plus de gains lors de cette saison 2022 avec la coquette somme de 9 934 582 dollars.

S’il devance de très peu la Polonaise et numéro une mondiale, Iga Swiatek, et ses 9 875 130 $, il surpasse en revanche de plus de deux millions ses collègues espa­gnols Carlos Alcaraz (7 655 130 $) et Rafael Nadal (7 442 076 $).

Un écart qui s’ex­plique par les gains histo­riques distri­bués aux vain­queurs à Wimbledon (qui a voulu marquer le coup après l’ab­sence de point) avec 2 507 460 $ et au Masters à Turin où le Serbe a empoché un chèque histo­rique de 4 740 300 dollars, ce qui repré­sente à ce jour le plus gros prix jamais distribué dans l’his­toire du tennis.

Découvrez ci‐dessous le top 10 des joueurs et joueuses ayant le plus gagné sur le circuit profes­sionnel en 2022 :

Novak Djokovic : 9 934 582 $

Iga Swiatek : 9 875 525 $

Carlos Alcaraz : 7 655 130 $

Rafael Nadal : 7 442 076 $

Casper Ruud : 6 942 316 $

Stefanos Tsitsipas : 5 648 416 $

Ons Jabeur : 4 977 069 $

Taylor Fritz : 4 570 481 $

Andrey Rublev : 4 229 954 $

Félix Auger‐Aliassime : 4 186 042 $