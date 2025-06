Aryna Sabalenka a de la chance depuis son arrivée sur les instal­la­tions de Wimbledon. Après avoir tapé la balle avec Jannik Sinner, elle a eu l’op­por­tu­nité de se tester face à Novak Djokovic.

Au cours de cette séance, la numéro 1 mondiale n’a pas changé ses habi­tudes en criant toujours aussi fort à chaque frappe de balle.

Current scene at Wimbledon : Aryna Sabalenka and Novak Djokovic trai­ning toge­ther.



Djokovic was on good form while joking about Sabalenka’s grunt : “That would be a hindrance on the ATP tour.”



Sabalenka : “I thought we were friends?” pic.twitter.com/cSxzA3V4eK