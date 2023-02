C’est fait !

Un peu moins d’un an après avoir doublé Roger Federer, Novak Djokovic égale le record de Steffi Graf au nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial tout au long de sa carrière.

De retour à cette posi­tion depuis son 10e sacre à l’Open d’Australie, le Serbe entame ce lundi sa 377e semaine sur le trône.

Un chiffre tota­le­ment phara­mi­neux qui prendra encore plus d’en­ver­gure la semaine prochaine lorsque Djokovic deviendra seul le plus grand des numéros 1 de toute l’his­toire, hommes et femmes confondus.

👑 RECORD ÉGALÉ ! @DjokerNole débute aujourd’hui la 377ème semaine de sa carrière à la première place mondiale, égalant le record de Steffi Graf.



🇷🇸 Novak Djokovic – 377 semaines

🇩🇪 Steffi Graf – 377

🇨🇿/🇺🇸 Martin Navratilova – 332

🇺🇸 Serena Williams – 319

🇨🇭 Roger Federer – 310 pic.twitter.com/NrQEiT2Uhb — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 20, 2023

Tout simple­ment exceptionnel.