Connu pour son franc parler et sa fidé­lité à We Love Tennis, le docteur de Mondenard, médecin du sport et spécia­liste du dopage depuis 50 ans, n’a pas manqué de réagir à l’an­nonce de la suspen­sion pour 4 ans de l’an­cienne lauréate de Wimbledon, Marketa Vondrousova, qui a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage.

Et comme d’ha­bi­tude, le docteur ne prend pas de gants en expli­quant simple­ment que le tennis n’est évidem­ment pas imper­méable au dopage, et ce, depuis des décen­nies. Son analyse et son constat sont implacables.

2. Années 1980 : tout le tennis jurait que le dopage n’existait pas. Présidents, DTN, entraî­neurs, méde­cins, jour­na­listes, joueurs… une mafia soudée pour nier l’évidence. Stratégie unique : »enfumer » le public. — Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) June 23, 2026

« Tennis et dopage : un sport perfusé. S. Williams revient sous Ozempic (booster hormonal sous surveillance AMA), M. Vondrousova refuse un contrôle = 4 ans, Zverev 40 injec­tions en 11 jours entre Rome et Roland‐Garros. Sans oublier Sinner (clos­tébol) et Swiatek (TMZ). Années 1980 : tout le tennis jurait que le dopage n’existait pas. Présidents, DTN, entraî­neurs, méde­cins, jour­na­listes, joueurs… une mafia soudée pour nier l’évidence. Stratégie unique : »enfumer » le public. Le dopage naît de la compé­ti­tion dopée par la média­ti­sa­tion. Plus un sport est exposé, plus il plonge dans la phar­macie. Le tennis, gavé de tour­nois TV, pousse joueurs et joueuses à cher­cher l’avantage chimique. Lumière forte, tenta­tion forte. Aucun sport n’est épargné, même ceux à faible dépense éner­gé­tique. Billard, fléchettes, curling, pétanque… tous ont leurs cas posi­tifs. Et bien sûr tennis, foot, rugby. Le dopage ne choisit pas la disci­pline, seule­ment l’opportunité. »