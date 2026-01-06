Ancien entraî­neur de Victoria Azarenka et désor­mais aux côtés de Gaël Monfils depuis l’été dernier, Dorian Descloix a donné une inter­view à Univers Tennis dans laquelle il évoque notam­ment le salaire d’un coach sur le circuit.

« Mon premier salaire, et il n’était pas haut, c’était 1200 euros par semaine de travail avec Victoria. C’est‐à‐dire que si je travaillais 30 semaines, je n’étais payé que 30 semaines. J’avais 22 semaines où je n’étais pas payé. J’avais des bonus avec elle ensuite, en pour­cen­tage selon ce qu’elle faisait dans les tour­nois. Je ne te dirais pas avec quelle joueuse ou quel joueur, mais le meilleur salaire que j’ai eu, c’était entre 3000 et 3500 euros la semaine. Avec des bonus à côté. Mais encore une fois, je ne travaillais par contre que 20 à 22 semaines dans l’année. Mais une four­chette, quand tu commences en tant que coach, tu es entre 1000 et 1500 la semaine. Ensuite, une grosse four­chette, c’est 1500–3000. 3000, c’est vrai­ment très, très bien payé. 2000, c’est vrai­ment le bon salaire. »