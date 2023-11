Considéré comme la relève et même l’es­poir du tennis britan­nique, Jack Draper, 38e en janvier et désor­mais 82e, vise le top 20 en 2024. Pour Tennis Majors après sa finale perdue à Sofia contre Adrian Mannarino, le natif de Sutton a évoqué son manque de noto­riété au Royaume‐Uni.

« C’est étrange d’une certaine manière, parce que j’ai l’im­pres­sion d’être bien connu dans le monde du tennis, mais peut‐être moins au Royaume‐Uni en général. Les gens connaissent mon nom, mais ils ne me recon­naî­tront pas forcé­ment dans la rue. Je pense qu’en raison des grands noms et des grandes réus­sites que nous avons connus récem­ment, avec Andy Murray toujours présent et la victoire de Raducanu à l’US Open, je suis peut‐être passé un peu plus inaperçu. J’ai évidem­ment manqué Wimbledon cet été, et beau­coup de gens au Royaume‐Uni – s’ils ne sont pas de grands fans de tennis – ne regardent le tennis qu’à l’oc­ca­sion du Queen’s et de Wimbledon. »