Après avoir révélé son grand objectif pour la saison 2027, Elena Rybakina a été invitée à s’ex­primer sur la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev. Et pour la Kazakhstanaise, devenue comme l’Allemand numéro 1 mondiale à l’issue de son sacre à l’US Open, il n’y a pas de débat.

« On s’est un peu taquinés en disant qu’il suivait en quelque sorte mes traces. En fait, notre année a été très simi­laire et, alors que je dispu­tais la finale, c’était pour lui un jour de repos pendant cet US Open. Il était nerveux lui aussi, il m’a souhaité bonne chance, mais on n’a pas vrai­ment réussi à se croiser après, car il avait son propre match le lende­main. On s’est tout de même féli­cités mutuel­le­ment. Je pense qu’il mérite lui aussi ample­ment d’atteindre ce stade. Alors, bien sûr, on se parle lors de certains tour­nois et on plai­sante, mais c’est génial que ça se soit passé comme ça. »