Après avoir révélé son grand objectif pour la saison 2027, Elena Rybakina a été invitée à s’exprimer sur la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev. Et pour la Kazakhstanaise, devenue comme l’Allemand numéro 1 mondiale à l’issue de son sacre à l’US Open, il n’y a pas de débat.
« On s’est un peu taquinés en disant qu’il suivait en quelque sorte mes traces. En fait, notre année a été très similaire et, alors que je disputais la finale, c’était pour lui un jour de repos pendant cet US Open. Il était nerveux lui aussi, il m’a souhaité bonne chance, mais on n’a pas vraiment réussi à se croiser après, car il avait son propre match le lendemain. On s’est tout de même félicités mutuellement. Je pense qu’il mérite lui aussi amplement d’atteindre ce stade. Alors, bien sûr, on se parle lors de certains tournois et on plaisante, mais c’est génial que ça se soit passé comme ça. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 19:15