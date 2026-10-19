C’est une nouvelle qui a secoué le monde du tennis la semaine dernière : la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, alors que le Français devait initia­le­ment faire ses adieux au circuit lors du Rolex Paris Masters.

Depuis cette annonce inat­tendue, de nombreuses rumeurs circu­laient, notam­ment concer­nant sa rela­tion avec Elina Svitolina, avec laquelle il était marié depuis 2021.

Ce matin, la joueuse ukrai­nienne a décidé de sortir du silence à travers un long message publié sur Instagram, dans lequel elle annonce la fin de leur mariage et évoque les diffi­cultés émotion­nelles qu’elle traverse depuis plusieurs années, notam­ment en raison de la guerre en Ukraine.

Elina Svitolina and Gael Monfils are ending their marriage 💔



Elina shared this message on IG :



“This is the most diffi­cult thing I have ever had to share.

Everyone knows how much Ukraine means to me. What I have rarely spoken about is what the war has done to me inside.

Last… pic.twitter.com/T9dIVQ8y1h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2026

« Gaël a tout vu. Il n’a jamais lâché ma main. Nous avons lutté ensemble contre cela pendant long­temps, avec tout ce que nous avions. Mais certaines batailles se déroulent au plus profond de vous, et aucune quan­tité d’amour de la part de quel­qu’un d’autre ne peut les remporter pour vous. Avec le temps, j’ai compris que j’ai besoin de retrouver mon chemin vers moi‐même et que je ne peux pas le faire au sein de notre mariage. C’est la vérité la plus dure que j’aie jamais eu à affronter et la chose la plus diffi­cile que j’aie jamais eu à dire à la personne que j’aime. Gaël a écouté. Il a respecté ce dont j’ai besoin avec une force et une grâce que je n’ou­blierai jamais. Notre mariage prend fin, mais notre famille, non. Nous serons toujours les parents de Skai, côte à côte, à chaque étape de sa vie. »

Une annonce parti­cu­liè­re­ment émou­vante qui inter­vient quelques jours seule­ment après celle de Gaël Monfils concer­nant sa retraite. Si cette sépa­ra­tion pour­rait soulever des inter­ro­ga­tions sur le contexte de son départ préci­pité du circuit, aucun lien entre ces deux événe­ments n’a été confirmé.