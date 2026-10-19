C’est une nouvelle qui a secoué le monde du tennis la semaine dernière : la retraite anticipée de Gaël Monfils, alors que le Français devait initialement faire ses adieux au circuit lors du Rolex Paris Masters.
Depuis cette annonce inattendue, de nombreuses rumeurs circulaient, notamment concernant sa relation avec Elina Svitolina, avec laquelle il était marié depuis 2021.
Ce matin, la joueuse ukrainienne a décidé de sortir du silence à travers un long message publié sur Instagram, dans lequel elle annonce la fin de leur mariage et évoque les difficultés émotionnelles qu’elle traverse depuis plusieurs années, notamment en raison de la guerre en Ukraine.
« Gaël a tout vu. Il n’a jamais lâché ma main. Nous avons lutté ensemble contre cela pendant longtemps, avec tout ce que nous avions. Mais certaines batailles se déroulent au plus profond de vous, et aucune quantité d’amour de la part de quelqu’un d’autre ne peut les remporter pour vous. Avec le temps, j’ai compris que j’ai besoin de retrouver mon chemin vers moi‐même et que je ne peux pas le faire au sein de notre mariage. C’est la vérité la plus dure que j’aie jamais eu à affronter et la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à dire à la personne que j’aime. Gaël a écouté. Il a respecté ce dont j’ai besoin avec une force et une grâce que je n’oublierai jamais. Notre mariage prend fin, mais notre famille, non. Nous serons toujours les parents de Skai, côte à côte, à chaque étape de sa vie. »
Une annonce particulièrement émouvante qui intervient quelques jours seulement après celle de Gaël Monfils concernant sa retraite. Si cette séparation pourrait soulever des interrogations sur le contexte de son départ précipité du circuit, aucun lien entre ces deux événements n’a été confirmé.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 09:31